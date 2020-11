إطارات بوجاتي فيرون سعرها 157 ألف ريال.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – سعر سيارة بوجاتي جديدة لا يُمكن للكثيرين تحمله، لكن صيانة بوجاتي فيرون أمر مكلف للغاية أيضاً، فتغيير مجموعة الإطارات وحدها تكلف 42 الف دولار (157 الف ريال)، واليوم سنُطلعكم على سبب غلاء هذه الإطارات بهذا الشكل!

تستخدم فيرون إطارات ميشلان بايلوت سبورت PAX المصممة خصيصاً لها، والتي لا تُشبه أي إطارات أخرى على الطريق، وذلك لأن الشركة تقوم بإلصاقها مباشرة بالجنوط، وتتطلب هذه المادة اللاصقة استبدالها كل 18 شهراً لضمان كفاءة الإطار، بغض النظر ما إذا كان المالك يقودها أم لا، كما يحتاج المالك إلى جنوط جديدة تقريباً كل ثلاثة تغييرات للإطارات.

إطارات بوجاتي ضخمة أيضاً، حيث يبلغ قياس أكبرها 14.4 بوصة، ويُشير PAX في اسم الإطارات إلى نظام التشغيل المسطح من ميشيلان، والذي يضع مادة البولي يوريثين والمطاط بين الجزء الداخلي للإطار والجنوط، ففي حالة حدوث ثقب، تكون هذه المواد قادرة على جعل السيارة قادرة على مواصلة الانطلاق.

Advertisements

بالطبع كل هذه التقنيات لازمة للتعامل مع القوى المذهلة التي تتحملها إطارات فيرون والسرعات العالية، فمع زيادة السرعات، يتولد المزيد من الاحتكاك، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل الإطار، وبالتالي زيادة الضغط، وفي السرعة القصوى، تكافح الإطارات ضد 5442 جيجا من القوة، ولا يُمكنها تحمل هذه القوة إلا لمدة 15 دقيقة قبل أن تتلف.

في الختام، تغيير إطارات فيرون ليس الشيء الوحيد الباهظ في صيانتها، حيث أن تغيير جميع السوائل يكلف 25 ألف دولار (94 ألف ريال)، أما إذا احتجت إلى استبدال خزان الوقود فسيكلفك 20 ألف دولار (75 ألف ريال) و22 ألف دولار (82 ألف ريال) إضافية كأجر العمل على استبداله.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin