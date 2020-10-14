“بالصور” شاهد أغرب تصاميم سيارات مرسيدس عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر صانعة السيارات الألمانية الفاخرة مرسيدس من أعرق وأقدم العلامات التجارية للسيارات حول العالم، ومنذ بداية تأسيس الشركة في عام 1886 بواسطة الألماني كارل فريدريتش بنز وحتى الآن أطلقت الكثير من الطرازات.

وخلال السطور التالية سنستعرض لكم أغرب تصاميم هذه السيارات.

W125 ريكورد واغن

ظهرت سيارة W125 ريكورد واغن خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ولقد صممت مرسيدس هذه السيارة خصيصاً لعالم سباقات السيارات من أجل تحقيق الأرقام القياسية، وبالفعل في عام 1938 استطاعت W125 ريكورد واغن تسجيل رقم قياسي جديد باسمها وصل إلى سرعة 432 كلم/س.

بوشيرت بي 300

طرحت مرسيدس السيارة النادرة بوشيرت بي 300 في فترة الثمانينات من القرن الماضي، وبلغ عدد نسخها في الأسواق 300 سيارة فقط، وصممت مرسيدس هذه السيارة للاحتفال وتخليد عمل المهندس الألماني الشهير “بوشيرت” مصمم طرازات SL300.

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إي سيتي 190

تعاونت مرسيدس مع شركة “سكلز تيونينغ” في تصميم وتعديل سيارة إي سيتي 190، وكان أول ظهور لها في عام 1990، وجاءت بتصميم هاتشباك جذاب، وصدرت بنسختين، الأولى بثلاث أبواب فئة الكوبيه، والثانية بخسمة أبواب.

مرسيدس بنز نافا

كان أول ظهور لطراز “نافا” الشهير والصغير في بداية حقبة الثمانينات من القرن الماضي، وكانت مخصصة للقيادة في المدن بطريقة أكثر عملية، لكن كان تصميمها غريب للغاية، وحملت نافا محرك يتناسب مع حجمها يستطيع توليد قوة 40 حصان فقط، ولم تتخطى “نافا” سوى المرحلة الاختبارية ولم تصدر إلى الأسواق.