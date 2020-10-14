مواصفات وأسعار سكودا كاروك 2021 في مصر.. نجمة سيارات الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الأربعاء 2020/10/14 09:53 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/10/14 09:53 م بتوقيت أبوظبي

سيارة سكودا كاروك (skoda karoq) هي أحدث السيارات التي أطلقتها شركة سكودا، وتم طرحها لأول مرة في العالم عام 2017، وتتمتع بمميزات متعددة. في التقرير التالي نستعرض أهم مواصفات سيارة سكودا كاروك 2021 وأسعارها.

Advertisements مواصفات سيارة سكودا كاروك 2021 (skoda karoq): تصميم السيارة من الخارج والداخل أنيق جدا بأفضل الخامات مميزة.

تعتبر سيارة سكودا كاروك ذات ثبات جيد مع السرعات العالية.

المساحات الأمامية والخلفية للسيارة واسعة، مما يجعلك تشعر بالراحة عند الجلوس بها.

يوجد بها نظام تكييف ثلاثي المناطق.

تتمتع سكودا كاروك بمظهر قوي، وهذا بفضل عناصر هيكلها المطلية بالكروم والفضة.

تتمتع بمواصفات أمان ممتازة حيث حصلت السيارة على خمس نجوم أمان في الإختبارات الأوروبية.

تنتمي سيارة سكودا كاروك إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدامات "suv" والتي تكون مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان.

عزم أقصى للدوران 250 نيوتن، ومدعمة بناقل حركة سباعي السرعات.

متوسط إستهلاك الوقود حوالي 5.5 لتر لمسافة تصل 100 كم.

الأبعاد الخارجية لسيارة سكودا كاروك: الطول 4382 مم.

العرض 1841 مم.

الإرتفاع 2638 مم.

سعة الشنطة الخلفية 512 لتر.

أسعار سكودا كاروك 2021: وعلى حسب السوق المحلي المصري بلغت الفئة الأولى من سيارة سكودا كاروك بسعر يبدأ من 509 ألف جنيه، والفئة الثانية 585 ألف جنيه، وقد بلغت النسخة الأكثر تجهيزا من سكودا كاروك 2021 حوالي 595 ألف جنيه.

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