أحدث سيارات 2021.. المواصفات الكاملة لموديل كيا "ستينجر"

على الرغم من أن مستقبل الجيل الثاني من الطراز "ستينجر" قيد الدراسة، حتى الأن، إلا أن ماركة كيا قدمت بالفعل نسخة تحديث منتصف جيل جديدة من الطراز تخصص للطرح كموديل لعام 2021.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كيا، تدرس حاليا جدوى طرح جيلا جديدا من طراز "ستينجر" من عدمه، بالنظر لمبيعات الطراز منذ طرحه للمرة الأولى منذ 3 أعوام، إذ لم يحقق الطراز على مدار هذه السنوات مبيعات تتخطى 10 آلاف نسخة في السوق الأوروبية.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات رغم ذلك، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2021 من طراز "ستينجر"، التي سبق وأن ذكر أنه تعتبر نسخة تحديث منتصف جيل "فيسليفت".

الجديد بنسخة 2021

قال الموقع إن نسخة 2021 الجديدة من طراز ستينجر، احتفظت بالكثير من القدرات الرئيسية لنسخة عام 2020 الجاري، نظرا لكونها مجرد نسخة لتحديث منتصف الجيل، على أمل طرح نسخة جديدة كليا عبر الجيل الجديد من الطراز أذا ما اتخذت كيا قرار استمرارية تصنيعه.





الأسعار

تتوفر من نسخة 2021 من طراز "ستينجر"، بـ4 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم GT-LINE التي تتوفر بسعر 34,125 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة GT التي تتوفر بسعر 40,625 ألف دولار، ثم فئة GT1 التي تتوفر بسعر 46,525 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة ، GT2 بسعر 51,425 ألف دولار.

المحرك

يتوفر من طراز ستينجر لعام 2021 إثنين من الخيارات فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك بسعة 2.0 لتر، والخيار الثاني الأقوى هو محرك توبيني مزودج فئة V6.

وينتج المحرك الأصغر من طراز ستينجر قوة 255 حصانا مع عزم دوران 260 لفة/قدم، في حين ينتج محركه الأوقى 365 حصانا مع عزم دوران 376 لفة/قدم.

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استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال الموقع إن الفئات العاملة بمحرك بسعة 2.0 لتر، تستهلك جالونا لكل 22 ميلا على الطريق، في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك توربيني جالون لكل 17 ميل على الطريق.



المساحة الداخلية

من الداخل تتوفر نسخة 2021 من طراز ستينجر، بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة امتداد للأقدام أسفل المقاعد تصل لـ 42.6 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 38.3 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد للأقدام للأسفل تصل لـ 36.4 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 37.0 بوصة.





التقنيات

أبرز ما يميز طراز ستينجر من كيا، نظام التقنية، التي يشمل نظام تشغيل متطور من صنع كيا باسم UVO، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وشاشات عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوات، ونظام صوتي مكون من 6 مبكرات صوتية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه للطراز بنظام الأمن والحماية المساعد للسائق، الذي يتضمن كاميرات خلفية وأجهزة استشعار لرصد الحركة، ونظام للتنبيه المسبق في حالات الحوادث ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار.