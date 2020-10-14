2021 عام السيارات الكهربائية.. قائمة الموديلات الأكثر انتشارا بالعالم

بلا شك سيكون العام 2021 هو عام السيارات الكهربائية، حسب تقديرات وتوقعات صقور الصناعة في العالم، من هنا أجرى موقع Uswitch المتخصص في مبيعات السيارات حول العالم، تقييما لمعدل انتشار ماركات صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، وكشف من خلاله عن الماركات الأكثر هيمنة على الأسواق حسبب عدد الدول.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، التقييم الذي كشف عن هيمنة ماركة تسلا لانتشارها في أكبر عدد من الدول وفقا لمعدل المبيعات المرتفع.





وقال الموقع الأمريكي فإن ماركة تسلا، تحظى بأعلى معدل مبيعات بين ماركات صناعة السيارات الكهربائية في 21 دولة حول العالم، على رأسها كندا والولايات المتحدة، و المكسيك والصين، والموديل الأعلى مبيعا من تسلا في هذه الدول، هو طراز تسلا موديل 3.

بالمركز الثاني، جاءت ماركة نيسان اليابانية، التي تهيمن على الأسواق في 9 دول حول العالم، والموديل الأعلى مبيعا من نيسان، هو طراز Leaf الكهربائي المميز.

في المركز الثالث، جاءت ماركة رينو الفرنسية، التي تحظى مبيعاتها للسيارات الكهربائية، بالهيمنة على مستوى المبيعات في 7 دول حول العالم، والموديل الأعلى مبيعا من الماركة الفرنسية هو طراز ZOE الكهربائي.

في المركز الرابع، جاءت ماركة صناعة السيارات الصينية BAIC، التي تحظى سياراتها الكهربائية بالهيمنة على مستوى المبيعات في 6 دول حول العام، والموديلات الأعلى مبيعا من هذه الماركة في هذه الدول هما كل من موديل E و C.

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من بعدها جاءت ماركة فولكسفاجن الألمانية، التي تحظى سياراتها الكهربائية باعلى نسب مبيعات في 5 دول، والطراز الكهربائي الأعلى مبيعا من فولكسفاجن بهذه الدول هو طراز E-GOLF.

ذكر الموقع من بعدها ضمن القائمة، ماركة "أودي" الألمانية التي تحظى سياراتها الكهربائية بأعلى نسب مبيعات في دولتين فقط، والطراز الأعلى مبيعا هو طراز E-TRON.

ومثلها ماركة بي إم دبليو التي تشهد مبيعات مرتفعة أكثر من غيرها في دولتين فقط على مستوى العالم، وأعلى موديلاتها الكهربائية مبيعا هو طراز i3.

في ختام قائمة "انسايد إي في"، جاء ماركة سكودا التشيكية، التي تحظى سياراتها الكهربائية باعلى معدل مبيعات في دولتين فقط، والطراز الكهربائي الأعلى مبيعا من هذه الماركة، هو طراز "سيتيجو EV" الكهربائي المميز.

وخارج القائمة، كشفت خريطة نشرها الموقع الأمريكي عن وجود موديلات تهيمن في معدل مبيعاتها على دول بعينها، مثل موديل شيفروليه بولت صاحب أعلى معدل مبيعات في البرازيل، وموديل جاجوار I-PACE صاحب أعلى معدل مبيعات في روسيا.



