"جي بي أوتو" موزعاً معتمداً لإطارات "جود يير" في مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة جوديير، عن شراكتها مع شركة السيارات الرائدة في مصر "جي بي اوتو"، لتصبح موزعًا معتمدًا لبيع إطارات جوديير، كجزء من خطتها لزيادة الاستثمار في مصر، ومن شان هذا التحالف أن يمنح عملاء جوديير في جميع أنحاء مصر أفضل مستوى ممكن من الخدمة لناحية المنتجات والتوافر والقرب.

ويؤكد هذا الإعلان التزام شركة جوديير بتسهيل عملية توزيع وامتلاك إطاراتها في مصر، ومن خلال هذه الشراكة مع جي بي اوتو ، ستطلق جوديير سلسلة من المبادرات في مصر، والتي ستشمل المؤتمرات الخاصة بالشركاء، إلى جانب الحملات التي تركّز على المستهلكين والأساطيل، وكذلك التركيز القوي على تطوير تجارة التجزئة.

قال خالد عرفة، المدير العام لشركة جوديير

في الشرق الأوسط وأفريقيا، "تمامًا مثل جوديير، فلدى جي بي اوتو إرث راسخ، خصوصًا ان المجموعة عملت في قطاع السيارات بمصر لأكثر من نصف قرن، واتبعت ثقافة تركّز على تشجيع روح الابتكار، أما هدفنا، فيتمثل في أن نكون العلامة التجارية الرائدة للإطارات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال الاستجابة لاحتياجات المستهلكين كي نصبح الخيار المفضل لديهم، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المستمر تجاه السوق المصري، بحيث نستفيد من تاريخ علامتنا التجارية ومنتجاتنا وشراكاتنا المحلية القوية لخدمة احتياجات السوق والعملاء، حيث تظهر العديد من المؤشرات للنجاح في السوق المصرية".

أكد كريم قداس، رئيس العمليات بجي بي اوتو: "تعدّ جوديير الخيار الأمثل في محفظة جي بي اوتو ، لا سيما انها تكمل وتعزّز مكانتنا في قطاعي التميّز والرفاهية. ولطالما كان هدفنا الرئيسي تقديم تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة، من هنا، ستتيح لنا هذه الشراكة توفير إطارات جوديير عالية الجودة في جميع أنحاء مصر، وذلك عن طريق مجموعة واسعة من شبكاتنا".

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بالإضافة إلى ذلك، تنوي جي بي اوتو إطلاق شبكة جوديير للإطارات السريعة في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من عام 2021، وتكمن الفكرة في توفير تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة، وفي حين تبذل جي بي اوتو جهودًا حثيثة لمواصلة تقديم أفضل تجربة للعملاء، فإنها سوف تواصل الاستثمار في تطوير وتحديث شبكات التوزيع الخاصة بها، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة المقدمة لعملائها في شتى مجالات التركيز لدى الشركة.