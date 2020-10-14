“صورة” حادث باهظ بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس

الخليج ٣٦٥ نت – بالقرب من برمنغهام بالمملكة المتحدة، وقع هذا الحادث باهظ الثمن أمس الثلاثاء، حيث كان بين كل من رولزرويس جوست ولامبورجيني أوروس، وكلاهما يبدو أنه كان في حالة ممتازة قبل وقوع الحادث.

السائق المسؤول عن الحادث هو سائق جوست، وقد هرب من مكان الحادث سيراً على الأقدام، ووفقاً لشرطة ويست ميدلاندز، فبالإضافة إلى تركه للسيارة، فقد ترك شكلاً من أشكال التعريف وراءه يحتوي على صورة له، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم تعقبه، وسيتعين عليه تحمل تكاليف الأضرار.

تقول الشرطة أن السائق لا يُمكنه التعامل مع سيارة مثل هذه، في حين أن جوست التي تعرضت للحادث قد تكون مستأجرة من وكالة تأجير سيارات محلية، إلا أن الجانب المشرق في هذه القصة هو أنه لم يُصب أحد في الحادث.