ليبرون جيمس يحتفل بفوزه للبطولة بشراء مرسيدس مايباخ G650 لاندوليت

الخليج ٣٦٥ نت – احتفل لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بفوزه بنهائيات بطولة NBA بشراء SUV جديدة .. تحديداً، مرسيدس مايباخ G650 “لاندوليت” الأكثر فخامة.

وقد تم صنع 99 نسخة فقط من الإصدار لتوديع الجيل السابق لـ G-Class قبل انطلاق الجيل الجديد، ويصل ارتفاعها إلى 2.2 متر وطولها 5.3 متر وعرضها 3.4 متر، ما يجعلها سيارة عملاقة بمساحة داخلية وتخزينية رحبة.

وتعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.0 لتر بقوة 621 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر وداخلية بالغة الفخامة وإمكانات ممتازة للقيادة على التضاريس الوعرة.

وقد بدأ سعر السيارة وقت انطلاقها في 2017 من 527,400 دولار، حوالي 2 مليون ريال، مع وصول سعر آخر نسخة مباعة إلى 1.4 مليون دولار (5.25 مليون ريال) في المزاد.

