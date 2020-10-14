أفضل السيارات "الهجينة" الموفرة للوقود.. تويوتا تسابق كيا

طرحت كبرى الشركات المصنعة للسيارات خلال العام الجاري مجموعة مميزة من الموديلات"الهجينة" حول العالم ،وحققت مبيعات كبرى.

وعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، في تقرير بالصور أفضل السيارات الهجينة في معدل استهلاك الوقود التي طرحت خلال عام 2020 .

وجاء في المقدمة طراز تويوتا كورولا، الذي يوفر "جالون" كل 53 ميلا يقطعهم داخل المدن، ومثله كل 52 ميلا على الطريق السريع، ويتوفر هذا الطراز من تويوتا بسعر23,400 ألف دولار.

من تويوتا أيضا طراز Camry Hybrid، كامري بسعر 28,430 ألف دولار.

ثم جاء طراز كيا Niro FE الهجين الذي يستهلك "جالون"كل 52 ميلا داخل المدن، بسعر 24,590 ألف دولار.

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من بعده جاء طراز هوندا أكورد بسعر 25,870 ألف دولار.

وضمن القائمة، جاءطراز Escape SE Sport Hybrid من فورد، الذي يوفر "جالون" كل 44 ميلا بسعر 28,265 ألف دولار.

واختتم الموقع القائمة، بطراز آخر من تويوتا هو بيريوس الذي يوفر "جالون"كل 54 ميلا.



