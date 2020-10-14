عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على كيا سبورتاج 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا تفوت فرصة الحصول على سيارات كيا 2021 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 أكتوبر 2020.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا سبورتاج LX 1.6 موديل 2021:

القسط الشهري: 1692 ريال

مميزات العرض:

بدون 2 ايجار شهري

بدون مصاريف ادارية

بدون دفعة أولى

الشروط والأحكام:

صور السيارات الموجودة بالأعلى هي صور تعبيرية وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات. Advertisements

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

ا لايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

تطبق الشروط والاحكام: بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري. بدون كفيل عند تطابق الشروط. إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة. الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.



صورة العرض: