شاهد السيارة الأولى في حياة أبرز المشاهير

الخليج ٣٦٥ نت – من المعتاد أن نرى المشاهير في عالم الكرة والسينما والأعمال يقتنون العديد من السيارات الفاخرة والرياضية، لكن قبل تحقيق شهرتهم وثرائهم كان معظمهم يملكون سيارات متواضعة.

ولقد قدم موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، قائمة تكشف عن السيارة الأولى في حياة أبرز مشاهير العالم قبل نجوميتهم وثرائهم، وخلال السطور التالية نعرض السيارات الأولى لأبرز هؤلاء المشاهير.

في البداية كشف الموقع عن السيارة الأولى للملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، وكانت من طراز BMW 320i موديل 1978، وامتلكها في عمر 23 عاما، وذلك في 1994.

وضمت القائمة متسابق الفورمولا 1 العالمى لويس هاملتون، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي من طراز ميني كوبر موديل عام 2002.

ومن بعده، جاء “جيرمي كلاركسون” مقدم برنامج السيارات الشهير “توب جير”، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي من طراز MKII Ford Cortina 1600E موديل عام 1977.

كما جاء في القائمة المذيع الأمريكي الشهير وعاشق السيارات “جاي لينو”، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي شاحنة كلاسيكية من طراز فورد طرحت في عام 1934.

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وضمت القائمة أيضاً، مصمم الأزياء الشهير رالف لورين، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي من طراز Morgan 4/4، والذي طرح في عام 1961.

وجاء الممثل الأمريكي الشهير “إيريك بانا” كذلك في القائمة، والذي ظهر في فيلم Troy، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي من طراز 74 Ford XB Falcon موديل عام 1974.

وكشف الموقع أيضاً عن السيارة الاولى لنجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، وكانت من طراز Ford Escort MK2.

وظهر في القائمة أيضاً، النجم الكوميدي البريطاني الشهير روان اتكينسون والذي جسد شخصية “السيد بين”، وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي شاحنة كلاسيكية طراز Morris Minor pick-up.

وكشف الموقع أيضا عن أول سيارة يقتنيها نجم أفلام هوليوود الشهير “فين ديزل”، وكانت من طراز Chevrolet Monte Carlo موديل عام 1978.

وفي ختام القائمة، جاء نجم هوليوود الشهير “باتريك ديمسي”،وكانت السيارة الأولى التي امتلكها في حياته هي من طراز بورش 356 Speedster.