تعرف على شركات السيارات الألمانية التي فشلت وتم إغلاقها

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت صناعة السيارات عالمياً في ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر، ولقد ضمت العديد من شركات السيارات العالمية الناجحة، لكن كانت هناك مجموعة من الشركات التي فشلت ولم يقدر لها الاستمرار، على الرغم من الطرازات المميزة التي صنعتها خلال فترة عملها القصير.

وقدم موقع “أوتو كار” المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز شركات صناعة السيارات الألمانية، التي لم يحالفها الحظ في الاستمرار في صناعة السيارات، وخلال السطور التالية نقدم لكم أبرز هذه الشركات.

– شركة Amphicar

بدأت شركة Amphicar الألمانية عملها في صناعة السيارات في عام 1961، واستمرت حتى 1968، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها طراز Amphicar 770، ولقد بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا.

– شركة Borgward

بدأت شركة Borgward عملها بصناعة السيارات عام 1924، وتوقف إنتاجها في عام 1961.

– شركة Brutsch

بدأت شركة Brutsch عملها بصناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط.

– شركة Champion

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بدأت شركة Champion عملها بصناعة السيارات عام 1948، واستمر عملها حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400.

– شركة EMW

بدأت شركة EMW عملها بالصناعة في عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز طرازاتها EMW 340.

– شركة Fuldamobil

بدأت شركة Fuldamobil عملها في الصناعة في عام 1950، واستمرت لمدة 10 سنوات حتى توقفت في عام 1960.

– شركة Merkur

ومن الشركات الحديثة شركة Merkur، ولقد بدأت عملها في عام 1985، وتوقف إنتاجها في عام 1989.

– شركة Neckar

بدأت شركة Neckar عملها بصناعة السيارات في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز طرازاتها Neckar Weinsberg 500.

– شركة Wiesmann

بدأت شركة Wiesmann عملها بالصناعة في عام 1993، وأوقفت إنتاجها في عام 2014.