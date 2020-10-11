السعودية قد تستضيف سباق فورمولا 1 في عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشف موقع RaceFans الإلكتروني عن سعي فورمولا 1 لإنجاح إقامة جولة في المملكة العربية السعودية خلال العام القادم، مع استمرار تواجد مدينة جدة على روزنامة البطولة لأكثر من موسمٍ وحيد ريثما يتم تجهيز مشروع القدية بأكمله.
وكانت قد كشفت المملكة مؤخراً عن مخططاتها لاستضافة الفورمولا 1، كالإعلان عن تصميم حلبة في منطقة القدية لاستضافة إحدى جولات البطولة بدءاً من 2022 أو 2023، وبعد توطيد العلاقات وتوقيع شراكة طويلة الأمد بين فورمولا 1 وشركة أرامكو أصبحت هناك مخططات لإمكانية إقامة جائزة كبرى للفورمولا 1 في شوارع مدينة جدة السنة المقبلة قبل الانتقال إلى القدية.
ووفقاً لما نشره موقع RaceFans، فإن سباق جدّة ربما يُقام في المراحل اللاحقة من موسم 2021، ليكون موعده قريباً من موعد جائزة أبوظبي الكبرى التي تُقام في حلبة مرسى ياس.
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