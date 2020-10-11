أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات بيجو 2020 – 2021، لدى وكيلها المجدوعي. بيجو 508 ACTIVE بسعر 102,350 ريال

ALLURE بسعر 121,900 ريال

GT-LINE بسعر 140,185 ريال بيجو 3008 ACTIVE بسعر 99,130 ريال

ALLURE بسعر 112,700 ريال

GT-LINE بسعر 133,630 ريال بيجو 5008 ACTIVE بسعر 109,250 ريال

ALLURE بسعر 128,225 ريال

GT-LINE بسعر 146,395 ريال بيجو 301 Advertisements ALLURE بسعر 58,650 ريال بيجو بارتنر بسعر 58,650 ريال بيجو اكسبرت Combi بسعر 105,800 ريال

VAN بسعر 90,850 ريال بيجو بوكسر الفئة الأولى بسعر 100,625 ريال

الفئة الثانية بسعر 109,825 ريال في الختام، جميع سيارات بيجو تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، و5 سنوات مساعدة على الطريق، وسنتين صيانة مجانية أو 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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