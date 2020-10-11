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أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات بيجو 2020 – 2021، لدى وكيلها المجدوعي.

بيجو 508

  • ACTIVE بسعر 102,350 ريال
  • ALLURE بسعر 121,900 ريال
  • GT-LINE بسعر 140,185 ريال

بيجو 3008

  • ACTIVE بسعر 99,130 ريال
  • ALLURE بسعر 112,700 ريال
  • GT-LINE بسعر 133,630 ريال

بيجو 5008

  • ACTIVE بسعر 109,250 ريال
  • ALLURE بسعر 128,225 ريال
  • GT-LINE بسعر 146,395 ريال

بيجو 301

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  • ALLURE بسعر 58,650 ريال

بيجو بارتنر 

  • بسعر 58,650 ريال

بيجو اكسبرت 

  • Combi بسعر 105,800 ريال
  • VAN بسعر 90,850 ريال

بيجو بوكسر

  • الفئة الأولى بسعر 100,625 ريال
  • الفئة الثانية بسعر 109,825 ريال

في الختام، جميع سيارات بيجو تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، و5 سنوات مساعدة على الطريق، وسنتين صيانة مجانية أو 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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