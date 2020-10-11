الكشف عن لوكا.. أول سيارة كهربائية تصنع من النفايات

الخليج ٣٦٥ نت – كشف طلاب جامعة أيندهوفن الهولندية عن أول سيارة كهربائية في العالم يتم تصنيعها من النفايات “القمامة”، وأطلق عليها اسم لوكا Luca.

وأوضح أعضاء الفريق الهولندي البالغ عددهم 22 طالبا أنهم استخدموا البلاستيك والمواد المُعاد تدويرها من النفايات في صناعة السيارة الكهربائية لوكا.

ووفقاً لموقع thenextweb.co، فإن الطلاب الهولنديين كانوا قد كشفوا في وقت سابق من العام الماضي 2019 عن التصميم الخارجي لسيارة لوكا، وبعد مرور 18 شهرا من العمل المتواصل تم اكتمال صناعة السيارة بشكل كامل.

ويتكون الجزء الخارجي من السيارة الكهربائية من ألياف الكتان الممزوجة بمختلف أنواع البلاستيك، بما في ذلك المخلفات البلاستيكية التي يتم جمعها من المحيطات وزجاجات PET وبلاسيتك ABS المعاد تدويره.

Advertisements

وتتميز لوكا بوزنها الخفيف والذي يبلغ 360 كجم فقط، ومن المدهش معرفة أن اللون الأصفر للسيارة ليس في الواقع طلاء في الأساس، ولكنه عبارة عن غلاف مصنوع من إحدى المواد المُعاد تدويرها، ونفس الأمر ينطبق أيضا على زجاج السيارة.

كما تتكون مقاعد السيارة من ألياف قشور ثمار جوز الهند وشعر الخيول الطبيعي والتي تم لفها بمادة البولي إيثيلين تيريفثالات المُعاد تدويرها.

ولقد تم تزويد لوكا بمحركين كهربائيين، وتبلغ سرعتها القصوى 90 كم في الساعة، ويمكنها قطع مسافة 220 كم بشحنة واحدة دون توقف.

ويأمل الفريق الهولندي الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لسير السيارة الكهربائية على الطرق العامة، وأن تولي الشركات الكبرى لصناعة السيارات اهتمامها بإنتاج السيارات المُعاد تدويرها.