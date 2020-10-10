تويوتا تكتب نهاية "لاند كروزر" في أمريكا

تدرس ماركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات وقف طرح طراز لاند كروزر الشهير للسوق الأمريكية مع نهاية عام 2021، في قرار سبق أن طبقته العديد من ماركات صناعة السيارات على بعض سياراتها التابعة لفئة SUV.

وقال موقع "موتور وان"، إن أول من نشر الخبر هو موقع IH8MUD.com المختص بكل ما يتعلق بسيارات لاند كروزر، ونقله عنه العديد من مواقع السيارات الهامة مثل موقع Motor Authority.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن لم تعلن تويوتا عن اتخاذ أي إجراء رسمي، غير أنه من المتوقع أن يتوقف طرح كافة الفئات التابعة لطراز لاند كروزر بنهاية 2021 داخل أمريكا.

وقررت تويوتا استمرار طرح ماركة لكزس التابعة لها، لطرازها LX التابع لنفس الفئة، ولكن بالاقتصار على الفئات العاملة منه بمحرك V6، بدلا من محرك V8 سعة 5.7 لتر الذي تعمل به حاليا النسخ المتوفرة من الطراز LX بالسوق الأمريكية.