صور.. مراحل تطور طراز سوبارو "إمبريزا" عبر 4 أجيال

لمدة 30 عاما، كان لطراز سوبارو إمبريزا مكانة متميزة بين موديلات السيدان عالية الأداء، والمؤهلة للمشاركة في أبرز سباقات الرالي، والاستخدام كسيارة مدنية ذات سرعة وقوة على مختلف الطرق.

وعرض موقع "موتور وان" تصمميات لمختلف الأجيال التي طرحت من هذا الطراز الياباني، والذي قدم منه منذ عام 1992 أربعة أجيال رئيسية، تخللها بعض النسخ التي طرحت كتحديث لمنتصف الجيل "فيسليفت".

بدأ الموقع بالتصميم الخاص للجيل الأول من طراز "إمبريزا"، الذي طرح في عام 1992، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2000.

وأفاد "موتور وان" بأن هذا الجيل، قدم منه فئات عالية الأداء منها WRX وWRX STI.



من بعده وصل الجيل الثاني من طراز سوبارو "إمبريزا" في عام 2000، واستمر طرحه بالأسواق حتى عام 2007.

وقال موقع "موتور وان" إن هذا الجيل كان الأول الذي طرحت منه فئة WRX بالأسواق الأمريكية تحديدا في عام 2002.

كما طرحت منه في سنوات متعاقبة مجموعة من نسخ تحديث منتصف الجيل "فيسليفت".

وكانت أول نسخة تحديث منتصف الجيل تطرح من الجيل الثاني من طراز سوبارو "إمبريزا"، في عام 2004، شهدت تعديلات على خواص التحكم في أداء السيارة.

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وطرحت نسخة "فيسليفت" أخرى من الجيل الثاني من الطراز "إمبريزا"، قبل عام واحد من وقف طرحه، وذلك بحلول 2006، وكانت هذه النسخة الفيسليفت من الطراز تعمل بمحرك بسعة تتراوح بين 2 و2.5 لتر ضمن فئة WRX.

بعد ذلك وصل رسميا الجيل الثالث من طراز سوبارو "إمبريزا" في عام 2007، واستمر طرح بعض النسخ منه للأسواق حتى عام 2014.

وقال موقع "موتور وان" إن هذا الجيل شهد تعديلات شاملة على تصميم الطراز الخارجي، وأضيفت له مساحة داخلية أكبر.

ووفرت سوبارو بعض النسخ منه للطرح بالأسواق ضمن فئة هاتش باك ذات 5 أبواب.

في حين أبقت الماركة اليابانية على غالبية المواصفات الرئيسية ضمن المحرك وناقل السرعة من الجيل السابق عليه.

وبداية من عام 2014 وحتى الآن، طرح الجيل الرابع من طراز "إمبريزا"، وتتوفر منه فئات WRX وWRX STI، تعمل بمحرك توربيني بسعة 2 لتر.

وقال الموقع الأمريكي إن الجيل الخامس من الطراز يتوقع وصوله رسميا في الفترة بين 2021 و2022.