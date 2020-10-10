صور.. شيفروليه تبهر العملاء بنسخة جديدة من Traverse

قدمت ماركة شيفروليه الأمريكية ضمن فئات SUV المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، نسخة 2021 الأحدث من طرازها المميز Traverse.

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام المقبل، وكشف عن التعديلات التي أجريت على نسخة 2021 مقارنة بنسخة 2020.

وتم الكشف عن قوة المحرك والتقنيات المضافة للطراز والفئات المتوفرة منه للبيع للعام المقبل.





الجديد بنسخة 2021

أكد الموقع أن الماركة الأمريكية تخطط لطرح نسخة جديدة كليا على مستوى التصميم الخارجي للطراز، غير أن موعد طرحه للأسواق تأجل من بداية 2021 بسبب كورونا، غير أن الماركة ستبقي على غالبية المواصفات الرئيسية التي طرح بها الطراز بنسخته من عام 2020، مع توقعات بطرحه لنسخة مستقبلية عام 2022، كنسخة تحديث منتصف الجيل "فيسليفت".

الأسعار

يطرح من الطراز للبيع بنسخته للعام المقبل، 5 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية باسم L ستتوفر بسعر 30 ألفا و995 دولارا، والفئة التي تليها LS تتوفر بسعر 34 ألفا و95 دولارا.

ومن فئات الطراز أيضا، فئة RS التي تتوفر بسعر 44 ألفا و895 دولارا، ثم فئة Premier التي تتوفر بسعر 46 ألفا و995 دولارا.

وتتوفر أعلى فئة من الطراز وهي فئة High Country بسعر 52 ألفا و95 دولارا.





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المحرك

يتوفر الطراز بنسخته لعام 2021 بمحرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 310 أحصنة، مع عزم دوران 266 لفة/قدم، مع توقعات بتحسين قوة المحرك في حال قيام شيفروليه بطرح نسخة تحديث منتصف الجيل لطراز Traverse في المستقبل.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7 ثوان.

الوقود

قال موقع "كار أند درايفر"، أن الفئات المطروحة من طراز Traverse العاملة بنظام دفع أمامي، تستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 18 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بنظام دفع خلفي من الطراز واحد جالون لكل 17 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 25 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

من الداخل يحظى طراز شيفروليه Traverse 2021 بثلاثة صفوف من المقاعد، ويكفي لعدد 8 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل إلى 41 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 41.3 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل إلى 38.4 بوصة لامتداد القدم، ومساحة للأعلى تصل إلى 40 بوصة.

التقنيات

يتمتع الطراز بنظام تقنية مميز، يشمل وصلات USB للاتصال بالهواتف الذكية، وشاشة معلوماتية مزودة بألوان ذات جودة فائقة، تدعمها أنظمة التشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لنسخة 2021 من الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق، ومنها نظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام تنبيه مسبق للحوادث، ونظام الحفاظ على المسار.