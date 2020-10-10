جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي في صور تخيلية دقيقة مبنية على أحدث المعلومات والصور التجسسية للسيارة.

وتشارك السيارة بعض ملامح تصميمها مع جراند واجونير الاختبارية التي تم تدشينها مؤخراً، خاصة في التصميم السفلي للمقدمة وأطراف أنابيب العادم.

بالنسبة للداخلية فنعلم الكثير عنها بالفعل من الصور التجسسية، والتي تم نقل تصميمها بدقة هنا في الصور التخيلية، مع إضافة بعض اللمسات الأنيقة مثل الزخرفات الخشبية على لوحة القيادة والأبواب لإكمال الصورة.

من المتوقع تدشين جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً لاحقاً هذا العام أو في بداية العام القادم.

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