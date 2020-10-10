- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي في صور تخيلية دقيقة مبنية على أحدث المعلومات والصور التجسسية للسيارة.
وتشارك السيارة بعض ملامح تصميمها مع جراند واجونير الاختبارية التي تم تدشينها مؤخراً، خاصة في التصميم السفلي للمقدمة وأطراف أنابيب العادم.
بالنسبة للداخلية فنعلم الكثير عنها بالفعل من الصور التجسسية، والتي تم نقل تصميمها بدقة هنا في الصور التخيلية، مع إضافة بعض اللمسات الأنيقة مثل الزخرفات الخشبية على لوحة القيادة والأبواب لإكمال الصورة.
من المتوقع تدشين جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً لاحقاً هذا العام أو في بداية العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيب جراند شيروكي 2022 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.