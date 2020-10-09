موجز الخليج 365 للسيارات.. موديلات للأثرياء والأسرع عالميا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

عبر التاريخ المميز لصناعة السيارات البريطانية، طرحت مجموعة من الموديلات كانت الأندر في عدد النسخ المتوفرة منها عند طرحها رسميا للبيع بالأسواق.



يمنح لقب السيارة التصنيعية للموديلات التي تقرر الشركات طرحها للبيع بالأسواق، على خلاف الموديلات الكونسبت التي تقدم فقط للعرض، وتبقى قدراتها مجرد أرقام.

دائما ما كان التصميم الخارجي من أهم مميزات السيارات التي تطرح ضمن الفئات الرياضية، غير أن صناعة السيارات شهدت عبر تاريخها، مجموعة طرازات بتصميم خارجي سيئ يخالف قدراتها الرياضية المميزة.

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كشف طلاب جامعة أيندهوفن النقاب عن لوكا Luca وهي أول سيارة كهربائية في العالم يتم تصنيعها من البلاستيك والمواد المُعاد تدويرها من النفايات "القمامة".

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية عن مشاركتها في الاحتفال بالذكرى الـ90 على تأسيس ماركة صناعة السيارات العريقة "بينينفرينا".

يشهد عام 2021 طرح مجموعة مميزة من الموديلات التابعة للفئات الرياضية الخارقة، التي تصل قوتها لما يزيد على 700 حصان.

منذ طرحه للمرة الأولى منذ 20 عاما، عرف طراز هيونداي إلنترا كإحدى أبرز السيارات التابعة لفئة كومبات سيدان، وطرحت منه الماركة الكورية الجنوبية منذ ذلك الوقت 7 أجيال مميزة.