موديلات للأثرياء.. سيارات بريطانية نادرة لن تجدها في المتاحف

عبر التاريخ المميز لصناعة السيارات البريطانية، طرحت مجموعة من الموديلات كانت الأندر في عدد النسخ المتوفرة منها عند طرحها رسميا للبيع بالأسواق.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة، تضم أندر مجموعة موديلات طرحت من ماركات صناعة سيارات بريطانية للبيع وليس للعرض بالمتاحف.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز أستون مارتن Bulldog، الذي طرحته الشركة بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 600 حصان.

وطرحت أستون مارتن من هذا الطراز نسخة واحدة فقط، وكانت تصل سرعته القصوى إلى 192 ميلا في الساعة.

من بعده من ماركة جاجوار بينينفرينا، جاء موديل XK120، الذي طرح منه نسخة واحدة فقط.

وأوضح موقع "هوت كارز"، أن هذه النسخة طرحت من الطراز وفقا لطلب خاص من أحد عملاء الماركة المميزين.

من بعده، جاء طراز Bristol Fighter الذي ذكر الموقع أن ماركة بريستول، طرحت منه عدد 14 نسخة فقط، بمحرك V10 ينتج قوة 525 حصانا.

ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني، وتصل سرعته القصوى إلى 210 أميال في الساعة.

من ماركة جاجوار جاء أيضا ضمن القائمة طراز XKSS، الذي طرح منه للبيع 16 نسخة فقط، وخصص بعض من هذه النسخ للمشاركة في السباقات.

وعمل الطراز بمحرك بسعة 3.4 لتر، ينتج قوة 262 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.

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من الموديلات النادرة أيضا التي ذكرتها القائمة، طراز Caparo T1 الذي طرح منه 16 نسخة فقط للبيع بالأسواق.

وتوفر الطراز بمحرك بسعة 3.5 لتر V8 ينتج قوة 575 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 205 أميال في الساعة.

من ماركة أستون مارتن، جاء أيضا من القائمة، طراز DB4 GT Zagato الذي طرح منه بالأسواق 25 نسخة فقط للبيع، بمحرك بسعة 3.7 لتر.

ثم جاء من بعده طراز Ascari KZ1 البريطاني الذي صنع منه 50 نسخة فقط، وكان يتوفر بمحرك V8 ينتج قوة تصل إلى 520 حصانا.

طراز آخر جاء من ماركة جاجورا ضمن القائمة، هو طراز XJR-15 الذي توفرت منه للبيع 53 نسخة فقط.

وكان يعمل بمحرك بسعة 6 لتر فئة V12، تصل سرعته القصوى إلى 191 ميلا في الساعة.

من بعده ذكر الموقع طراز Light Car Company Rocket، الذي صنع منه 55 نسخة فقط، وكان يتوفر بمحرك ينتج قوة 165 حصانا مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.





وفي ختام القائمة، جاء طراز TVR Vixen Series 1، الذي صنعت منه 117 نسخة فقط، وطرح هذا الطراز في ستينيات القرن الماضي، وكان من أبرز الموديلات الكلاسيكية الرياضية بريطانية الصنع.