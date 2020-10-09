10 صور ترصد العلامات البارزة في تاريخ "أجنحة السيارات"

عرفت الأجنحة الخلفية للسيارات كواحدة من أبرز الكماليات التي كانت تقدم للتصميم الخارجي، كما اعتبرت من أبرز المبتكرات التي ساهمت في تطوير الصناعة لما تقدمه من اتزان وسرعة للسيارة عند انطلاقها على سرعتها القصوى.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات ضمن هذه القائمة، أبرز السيارات التي طرحت بتصميم مميز لأجنحتها الخلفية، وضمن القائمة جاء طراز Plymouth Roadrunner Superbird الذي طرح في عام 1970.

من بعده، جاء طراز بي إم دبليو 3.0 CSL Batmobile الذي طرح في عام 1973، وعمل بمحرك بسعة 3.2 لتر، وصنع منه عدد محدود من النسخ بإجمالي 39 نسخة فقط.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز بورش 911، الذي طرح في عام 1974، وعمل بمحرك توربيني مميز بسعة 3.3 لتر، وزودت نسخته التصنيعية بأجنحة خلفية مميزة.

ومن ثمانينيات القرن الماضي جاء ضمن القائمة، طراز أودي Audi Quattro Sport S1 E2 الذي طرح في عام 1985، وخصص لسباقات السيارات "رالي جروب B"، وعمل بمحرك ينتج قوة 750 حصانا.

من السيارات التي طرحت بتصميم مميز أيضا للأجنحة الخلفية، جاء ضمن القائمة من ثمانينيات القرن الماضي، طراز MG Metro 6R4 الذي طرح في عام 1985، بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.

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ومن ماركة فيراري الإيطالية، جاء طراز F40 الذي اشتهر بطرحه بأجنحته الخلفية المميز في عام 1987، ويتمتع هذا الطراز بقدرة تحكم كبيرة واتزان على الطريق بفضل تصميم جناحه الخلفي.

طراز آخر جاء من ماركة بي إم دبليو ضمن القائمة وهو طراز M3 E30 Sport Evolution الذي طرح في عام 1989، ويتمتع بأجنحة خلفية قصيرة، ويعمل بمحرك ينتج قوة 238 حصانا.

من بعده من تسعينيات القرن الماضي، جاء طراز مرسيدس 190E 2.5-16 Evo II الذي طرح في عام 1990، بجناح خلفي عملاق، لما يتمتع به من قوة حصانية كبيرة.

ذكر موقع "أوتو كار" من بعده طراز سوبارو Impreza 22B، الذي طرح في عام 1998، بجناح خلفي مميز، أهل الطراز للمشاركة بعدد من سباقات السيارات البارزة في ذلك الوقت.

اختتم الموقع القائمة، بطراز Pagani Zonda R الرياضي الخارق، الذي طرح في عام 2009، بأجنحة خلفية كبيرة تمنحه الثبات.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع فائق، منحه القدرة على اجتياز حلبة Nürburgring في 6 دقائق و47 ثانية فقط.