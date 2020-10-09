كيا تيلورايد تشارك رسمياً في رالي ريبيل الصحراوي

الخليج ٣٦٥ نت – رالي ريبيل هي منافسات على الطرق الوعرة للنساء فقط، والتي لا تُتيح لقائدات السيارات استخدام أنظمة الملاحة الحديثة، لذا كل ما يُمكن استخدامه هو أشكال الملاحة التقليدية مثل الخرائط الورقية والبوصلة، وقد قامت سيدتين باختيار كيا تيلورايد للمشاركة في حدث هذا العام.

السيدات اللواتي سيخضن هذا التحدي بالسيارة الكورية هن أليسا روينيك، وهي كاتبة أولى في ESPN، وأول سائقة أمريكية تفوز في رالي عائشة للغزلان بالمغرب، وسابرينا هاولز، المُشاركة الخبيرة في الراليات التي شاركت في نسختين سابقتين من ريبيل.

ستكون تيلورايد المُشاركة في السباق في فئة Bone Stock كروس أوفر، وسيُقام الحدث في صحاري كاليفورنيا ونيفادا، وسيغطي 2,400 كم في ثمانية أيام، حيث سيبدأ في بحيرة تاهو في 8 أكتوبر، وينتهي في 16 أكتوبر في كثبان إمبريال ساند.

الجدير بالذكر أن كيا ترعى الحدث جزئياً، حيث توفر سيارة سيلتوس كوسيلة دعم، كما ستقدم المُرطبات في واحدة من المحطات على طول المسار، لكن السؤال الآن، هل ستتحمل الـ SUV الفاخرة مثل هذه الظروف الصعبة؟ لننتظر ونرى.

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