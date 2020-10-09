مرسيدس مايباخ سيدان-SUV هل سنراها قريباً؟

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الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقرير جديد من صحيفة هاندلسبلات الألمانية، فإن مرسيدس تعمل على تطوير إصدار إنتاجي من مرسيدس مايباخ Vision Ultimate Luxury الاختبارية التي تم الكشف عنها في معرض بكين للسيارات 2018.
يُذكر أن السيارة الاختبارية كانت قد تبنت تصميماً غريباً نوعاً ما، حيث تُعد مزيجاً بين سيارات الـ SUV وسيارات السيدان، وسيُشار إلى هذا القطاع الجديد باسم SUL من قبل مرسيدس.
يقول التقرير أن السيارة الجديدة ستتوفر بمحركات تقليدية وكهربائية بالكامل، وقد تكون بديلاً لـ A-Class سيدان، على أن تصل إلى خطوط الإنتاج في وقت مبكر من عام 2025.
وإذا كان التقرير صحيحاً فستكون السيارة الإنتاجية أصغر بكثير من مايباخ Vision Ultimate Luxury الاختبارية، وقد يفتح ذلك المجال لمرسيدس للعمل على تطوير سيارات SUL أخرى.
في الختام، يُذكر أن السيارة الاختبارية تم تصميمها لتكون عرضاً فنياً لما يُمكن أن تفعله علامة مايباخ التجارية، وقد تميزت بمقصورة فسيحة بأربعة مقاعد، وأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 750 حصان.
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