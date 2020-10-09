رام 700 2021 بيك اب صغيرة الحجم تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت رام 700 البيك اب صغيرة الحجم الجديدة كلياً، والتي تستند إلى فيات سترادا والتي سيتم بيعها في 14 سوقاً بأمريكا اللاتينية، فبيك اب رام الجديدة تبدو تماماً مثل سيارة فيات من الداخل والخارج باستثناء الشارات والشبك الأمامي الخاص برام.

ستتوفر رام 700 الجديدة بنمطين للجسد، الاول بغمارة واحدة والثاني بغمارتين، مع ثلاثة فئات وهي SLT الأساسية وبيج هورن ولارامي الأعلى في النطاق، وستتوفر الفئتين الأخيرتين بغمارتين فقط.

في الداخل، ستحصل السيارة على نظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتميز بمصابيح ليد أمامية ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وغيرهم.

ومن الناحية العملية، فيُمكن للسيارة نقل حمولة تصل إلى 750 كجم، وقدرة سحب تصل إلى 400 كجم، وتتراوح سعة الصندوق الخلفي بين 691 لتر في الإصدارات ذات الغمارتين، و1,143 لتر في الإصدارات ذات الغمارة الواحدة.

أما بالنسبة للقوة، فستستمد فئات SLT وبيج هورن قوتها من محرك بنزين سعة 1.4 لتر بقوة 85 حصان و118 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل فئة لارامي على محرك تيربو الأكثر قوة سعة 1.3 لتر بقوة 99 حصان و128 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع أمامي.

في الختام، سيبدأ بيع رام 700 الجديدة كلياً في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية اعتباراً من نوفمبر، ومن المُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأول من 2021، وسيتم بناء البيك اب صغيرة الحجم جنباً إلى جنب مع فيات سترادا في مصنع فيات كرايسلر بالبرازيل.

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