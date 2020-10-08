موجز الخليج 365 للسيارات.. نفاثات ألمانية وبداية عصر الهيدروجينية

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت شركة أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من طرازها الرياضي TT RS، لتعزز تواجدها في السوق بهذا النوع من السيارات الرياضية الذي يحظى بشعبية كبيرة.

أعلنت مرسيدس Mercedes عن خطتها الخاصة بإنتاج أسطولها الجديد من السيارات الكهربائية الفارهة، حيث تستعد الشركة الألمانية العريقة لطرح 6 طرازات جديدة على المدى القصير.

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هذه المرة لن تكون السيارة الكهربائية هي المنافس الأبرز للسيارات التقليدية (تعتمد على الوقود التلقيدي)، ولكن باتت السيارات التي تعتمد على وقود الهيدروجين على بعد خطوات قليلة من الانطلاق.

السيارات فائقة الطول عرفت دائما ضمن فئات ليموزين، التي تعد قصورا متنقلة، غير أن صناعة السيارات شهدت طرح مجموعة مميزة وبطول فائق ولم تطرح كسيارة ليموزين لأكثر من 5 راكبين، حتى إن البعض منها خصص فقط بمقعدين.

تحظى سوق السيارات العالمية حاليا بمجموعة مميزة من السيارات الرياضية ألمانية الصنع، قام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات بجمع أبرزها ضمن هذه القائمة.