الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لعقد محادثات اليوم في العاصمة موسكو بشأن أزمة ناغورني قره باغ المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/10/9 01:41 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/10/9 01:41 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لعقد محادثات اليوم في العاصمة موسكو بشأن أزمة ناغورني قره باغ

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