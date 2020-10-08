سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس، لدى البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب، وفق متعاملين.

وتراجع سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري قرشين إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا عاملا في مصر.

ارتفاع الاحتياطي

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب. الماضي

وتواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي منذ يونيو/حزيران، في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار الماضيين نحو 9.4 مليار دولار.

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وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد انخفضت منذ مارس/ آذار الماضي من مستوى مرتفع بلغ أكثر من 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 5 بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والأهلي اليوناني، والمصري لتنمية الصادرات، ومصر إيران للتنمية.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في 11 بنكا، منها التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، وإتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والبركة، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، وبلوم مصر، وعودة، والاستثمار العربي، والمشرق.

اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتى 48.76 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.