فيديو.. مرسيدس تغزو العالم بـ6 سيارات كهربائية فاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مرسيدس Mercedes عن خطتها الخاصة بإنتاج أسطولها الجديد من السيارات الكهربائية الفارهة، حيث تستعد الشركة الألمانية العريقة لطرح 6 طرازات جديدة على المدى القصير.

وبحسب موقع engadget.com فإن مرسيدس Mercedes ستزيح الستار تباعا عن أسطول السيارات الكهربائية الخاص بها قريبا حيث سيشمل طراز EQS رباعي الدفع والموازي لفئة S والذي سيرى النور العام القادم مع مدى يصل إلى 435 ميل بشحنة الواحدة.

كما ستتواجد طرازات أخرى من إصدارات EQ الفارهة وهي EQE business الكهربائية رباعية الدفع من فئة السيدان.

وبالنسبة لمحبي السيارات الكهربائية ذات المقصورات الرحبة والمساحات الداخلية المتسعة فعليهم الانتظار حتى عام 2022 وذلك لأن مرسيدس Mercedes ستطلق سيارة EQS SUV المُميزة والتي تعد الأكبر حجما.





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وفي الوقت الحالي تعمل مرسيدس Mercedes على إنتاج إصدارات سيارة EQA المختلفة والتي تعد البديل لسيارات GLA الرياضية.

وأوضحت مرسيدس Mercedes بأن إصدار السيارات الكهربائية التي ستحمل شعار EQB وستكون البديل الكهربائي لسيارات GLB SUV ستكون متواجدة في عام 2021.

وعلى الرغم من تحفظ عملاقة صناعة السيارات الألمانية في الإفصاح عن شكل التصميم الخارجي لطرازات EQE الكهربائية واستخدامها لمصلقات التمويه إلا أن تصميم الكابينة الأمامية المشابهة لسيارات الكوبيه يبدو واضحا للغاية.

ويرى المحللون أن مرسيدس Mercedes لن تعتبر السيارات الكهربائية من طرازات EQE مجرد خيارات لعملائها بل ستكون عناصر أساسية لمجموعة سياراتها الرئيسية خاصة بعد اقتراب إعلان الحظر الكلي لسيارات الوقود والديزل التقليدية داخل القارة الأوروبية والعديد من دول العالم.