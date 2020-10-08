الشيخ مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية وليا لعهد الكويت المزيد

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وليا للعهد في الكويت بعد تزكيته من قبل أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين أمام مجلس الأمة الذي عقد في وقت سابق من اليوم جلسة استثنائية وافق فيها بالإجماع على مبايعة ولي العهد الجديد.

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وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.

بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما وحتى اليوم.