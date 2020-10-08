مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع على مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد المزيد

الخليج 365الخميس 2020/10/8 10:34 ص بتوقيت أبوظبي
وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، بالإجماع على مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم غداة الأمر الأميري بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.
بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما.
وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما وحتى اليوم.
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