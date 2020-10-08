تعرف على موعد فتح رحلات الطيران الدولية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد فتح رحلات الطيران الدولية بعد تعليقها في 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وأوضحت الخطوط السعودية أنه وفقاً للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في 1 يناير 2021، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ 30 يوماً، كما أنه تم بالفعل السماح للحالات المستثناة بالسفر ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي.

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