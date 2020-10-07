مرسيدس ستلغي القير اليدوي من سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – تُضاعف صانعة السيارات الفاخرة الألمانية مرسيدس جهودها في تطوير السيارات الكهربائية من خلال التخطيط لطرح طرازات AMG ومايباخ كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى جي كلاس كهربائية، كما سيكون لسيارات السيدان EQE وEQS نسخ اس يو في لتتبع بذلك خطى EQA وEQB الأصغر، ويتطلب هذا الأمر استثمارات كبيرة، لذا تعمل الشركة على خفض التكاليف قدر الإمكان.

أما عن كيفية خفض التكاليف، فستلغي القير اليدوي تدريجياً من سياراتها، وفقاً لـ ماركوس شيفر، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في مرسيدس، كما يتم العمل على تدابير إضافية لخفض التكاليف، كما ستقلل بشكل كبير من تشكيلة محركاتها التقليدية بنسبة تصل إلى 70% بحلول نهاية العقد، لتخفض استثماراتها في تطوير محركات الاحتراق الداخلي.

ليس ذلك فحسب، بل قال ماركوس شيفر أيضاً أنه سيتم الاستغناء عن الكثير من المنصات لتشترك الكثير من سياراتها في نفس المنصة لتوفير الأموال من خلال توزيع تكاليف التطوير على نطاق أوسع، وبالرغم من أن تشكيلة مرسيدس أصبحت أكبر من أي وقت مضى، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أية تخفيضات في عددها، بالرغم من وقف إنتاج اس كلاس كوبيه واس كلاس كشف مؤخراً.

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في الختام، يجدر بالذكر أن الهدف قصير المدة هو خفض التكاليف الثابتة بأكثر من 20% بحلول منتصف العقد الحالي، كما تهدف إلى خفض نفقات البحث والتطوير بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض التكاليف المتغيرة بنسبة 1% بحلول هذا الوقت مقارنة بالعام الماضي.