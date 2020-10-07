تعرف على الاشتراطات المحدثة لنشاط بيع قطع غيار السيارات بالمملكة

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط بيع قطع غيار السيارات التي اعتُمدت اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وقد تم تقسيم الاشتراطات إلى أكثر من 42 اشتراطاً محدداً تغطي الموقع والتراخيص والاشتراطات الفنية والواجهة الخارجية والأبواب والعاملين، وأهابت الوزارة بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.
وتضمنت الاشتراطات لنشاط بيع قطع غيار السيارات، ما يلي:
- توحيد اللوحات الخارجية بحيث يكون محتواها من الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري، والشعار – إن وُجد – حسب السجل.
- وضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل.
- توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان.
- الأرفف يجب أن تكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة.
- ارتفاع الأرفف عن سطح الأرض لا يقل عن 15 سم مفرغة من الأسفل؛ لتسهيل عملية التنظيف.
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