لكزس LX بنسخة اختبارية صنعت للمغامرات

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس LX 570 على نسخة اختبارية تحمل اسم J201، بترقيات جعلتها صالحة للمغامرات على الطرق الوعرة، حيث ستتنافس أيضاً في رالي ريبيل والذي سيستمر لمدة عشرة أيام وسيبدأ غداً الموافق 8 أكتوبر.

تشتمل الترقيات التي حصلت عليها السيارة على إضافة شاحن ماجنوسون سوبرتشارجر إلى محرك V8 سعة 5.7 لتر لتحصل على قوة تبلغ 550 حصان مقارنة بـ 383 حصان للنسخة القياسية، وللتعامل مع القوة الإضافية فقط حصلت على ترقيات ميكانيكية أخرى عديدة، بالإضافة إلى نظام تعليق محسن، يرفع من ارتفاع ركوبها عند القيادة على الطرق الوعرة.

حصلت السيارة المُعدلة أيضاً على جنوط مقاس 17 بوصة، وإطارات مقاس 33 بوصة مع مكابح StopTech عالية الأداء، ومصد أمامي أكثر صلابة مُدمج به شريط إضاءة، وألواح حماية سفلية، وفي الخلف، تحصل السيارة على خزان مياه سعة 19 لتر، وسلم خلفي للوصول بشكل أسهل إلى رف السقف.

وعند فتح الباب الخلفي، سترى نظام تخزين بأدراج قابلة للسحب، وأوعية مياه، بالإضافة إلى حوامل ملابس Zero Halliburton، والجدير بالذكر أن لكزس LX تعد نسخة أكثر فخامة من تويوتا لاندكروزر، مما يجعلها سيارة ذات كفاءة عالية على الطرق الوعرة حتى في شكلها القياسي.

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