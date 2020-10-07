الخليج ٣٦٥ نت – شدّدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة تأكد قائدي السيارات من تثبيت لوحات سياراتهم في المكان المخصص لها.
وأوضح المرور أن عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يُعد مخالفاً للأنظمة والقوانين المرورية بالمملكة، وجاء في التغريدة: “عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يعد مخالفة مرورية، الغرامة المالية 1000 ريال لـ 2000 ريال”.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم تثبيت لوحة السيارة بمكانها مخالفة.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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