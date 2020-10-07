عدم تثبيت لوحة السيارة بمكانها مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – شدّدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة تأكد قائدي السيارات من تثبيت لوحات سياراتهم في المكان المخصص لها.

وأوضح المرور أن عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يُعد مخالفاً للأنظمة والقوانين المرورية بالمملكة، وجاء في التغريدة: “عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يعد مخالفة مرورية، الغرامة المالية 1000 ريال لـ 2000 ريال”.