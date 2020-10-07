أجزاء هامة يجب صيانتها في سيارتك بانتظام

الخليج ٣٦٥ نت – يجد كثير من قائدي السيارات صعوبة في صيانة سياراتهم، حيث أنها تتطلب الكثير من الدقة والجهد والنفقات، لكن مع بعض التنظيم يمكن عمل الصيانة اللازمة في وقتها، كي لا تتفاقم الأعطال.

لذا خلال السطور التالية نستعرض لكم أهم الأجزاء التي يجب فحصها وصيانتها بشكل دوري، وتغيير التالف فيها.

زيت وفلتر المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية ويحافظ عليه من التلف، لذا يجب تغييره في مواعيده المقررة وفقاً لنوع الزيت، كما يفضل تغيير الفلتر عند تغيير الزيت.

زيت وفلتر ناقل الحركة

يساعد الزيت في عمل ناقل الحركة بكفاءة عالية ويحافظ على أجزائه الداخلية، ويجب تغيير زيت وفلتر الناقل بعد قطع 39 ألف كيلومتر، أو بعد مرور عامين.

فلتر الهواء

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يساعد فلتر الهواء في عمل المحرك بكفاءة، حيث يقوم بتنقية الهواء الداخل للمحرك اللازم لعملية الاحتراق الداخلية، ويجب تغييره بعد مرور عام أو بعد قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.

الإطارات

يجب مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة أو تآكل الإطارات، كما يجب مراقبة عمق وليونة مادة الإطارات واستبدالها في حال كانت متشققة أو كانت رقيقة.

المكابح

تعتبر المكابح من أهم الأجزاء التي تساعد على أمان وسلامة السيارة، لذلك يجب مراقبة قطع غيار المكابح الموجودة على الإطارات، واستبدالها عند الحاجة، كما يجب تفقد سائل المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، أو بعد قطع 39 ألف كيلومتر.

سائل تبريد الردياتير

يجب فحص سائل الردياتير بشكل منتظم وتزويده في حال انخفاضه، حيث أنه يعمل على خفض درجة حرارة المحرك ويحافظ عليه من التلف.

فلتر الوقود

يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب، وهو ما يساعد على بقاء مجرى الوقود بعيدا عن الانسداد، وعدم انخفاض كمية الوقود اللازمة للمحرك للعمل، ويجب استبدال الفلتر بعد قطع مسافة 39 ألف كيلومتر، أو بعد مرور عامين أيهما قبل.