بوجاتي توقف تطوير سيارتها الجديدة.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعات عن عمل بوجاتي على موديل ثاني أكثر عملية وبسعر معقول لسنوات طويلة، وقبل عدة أشهر، بدا أن الشركة الفرنسية تقوم أخيراً بتقييم الأفكار المختلفة حول السيارة وعلى وشك اتخاذ قرار نهائي قريباً، إلا أنه للأسف قررت الشركة إيقاف جميع خططها بهذا الشأن.

وفقاً لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، فستؤجل بوجاتي خططها للعمل على طراز جديد حتى اللقاء السنوي القادم مع المستثمرين لمجموعة فولكس فاجن والذي من المقرر إجراؤه في الشهر المقبل، والقرار بالتأكيد له علاقة وطيدة بأزمة فيروس كورونا التي أثرت على صناعة السيارات بشكل كبير.

الجدير بالذكر أننا كنا قد سمعنا من قبل عن تأجيل محتمل لخطط بوجاتي في يوليو عندما أعلنت فولكس فاجن إعطاء الأولوية للسيولة لمواجهة الأزمات المادية بعد جائحة فيروس كورونا، وسواءً كانت هذه المعلومات تعني أن المشروع قد تم إلغاؤه تماماً أو تم تأجيله فقط، فمن السابق لأوانه تحديد ذلك.

الغريب في الأمر أن بوجاتي على وشك أن يُصبح هذا العام هو الأفضل لها على الإطلاق، وذلك وفقاً لرئيس بوجاتي ستيفان وينكلمان، الذي لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى حول نتائج مبيعات الشركة لعام 2020، والأهم من ذلك أن الشركة ستدخل العام المقبل براحة بال بفضل حصولها على عدد كبير من الطلبات المسبقة، حيث تم بيع ما بين 70% إلى 80% تقريباً من السيارات التي ستقوم بإنتاجها في 2021.

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