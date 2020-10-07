شركة صينية تمنح موظفيها 4,116 سيارة مجاناً!

الخليج ٣٦٥ نت – حققت شركة Jiangxi West Dajiu الصينية للصلب أرباحاً كبيرة للعام الخامس على التوالي، واختارت الاحتفال بهذا الأمر بتوزيع 4,116 سيارة جديدة على موظفيها بقيمة إجمالية تبلغ 74 مليون دولار (277.5 مليون ريال)، وذلك لكونهم جزءً من نجاح الشركة وأدائهم المُميز في الخمس سنوات الماضية.

وكما هو متوقع، فقد تم توزيع السيارات على عدة مراحل، حيث تم آخرها في الأول من أكتوبر الجاري، حيث جمعت الشركة الموظفين في ميدان كبير، وتم إعطائهم سياراتهم الجديدة، وكانت كلها مصفوفة بانتظام وجاهزة للانطلاق، وكانت الدرونات تصور الحدث المُميز.

تقول التقارير أن السيارات تتكون من 2,933 سيارة جيانجلينج فورد تيريتوري، و1,183 سيارة فاو فولكس فاجن ماجوتان، وستتكفل الشركة أيضاً برسوم التسجيل والضرائب والتأمين على السيارات لمدة خمس سنوات!

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في الختام، لهذه القصة جانب إيجابي كبير على الشركة أيضاً بفضل الدعايا الكبيرة التي حصلت عليها، وربما حصلت على خصومات كبيرة مقابل طلب بهذا الحجم، لكن الجميل في الأمر، أن هناك 4,116 شخص أصبحوا أكثر سعادة بسبب هذه المكافأة السخية.