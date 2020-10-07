مقتل 6 عسكريين صوماليين وإصابة 4 آخرين جراء تفجير لغم أرضي شمالي مقديشو المزيد

الخليج 365 - أيانلي عبدي مقديشوالأربعاء 2020/10/7 06:42 م بتوقيت أبوظبي
لقي 6 عسكريين صوماليين مصرعهم وأصيب 4 آخرين، الأربعاء، جراء تفجير لغم أرضي في عربة عسكرية رباعية الدفع كانت تقلهم، غربي بلدة بلعد 30 كم شمالي العاصمة مقديشو.
وقالت مصادر أمنية، إن العربة العسكرية انطلقت من بلعد وكانت متجهة لمنطقة تسمى دنغا التي تمركزت مؤخرا وحدات من الجيش الصومالي بعد معارك طاحنة مع حركة الشباب الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى نجاة عسكريين اثنين فقط من الهجوم الإرهابي، بينما نقل الجنود المصابون إلى مقديشو لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة.
ويتمركز غربي بلدة بلعد في محافظة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد قوات مشتركة صومالية وأفريقية كانت تقاتل ضد مليشيات الشباب خلال الأيام الثلاثة الماضية.
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