أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يخسر 9 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض المبيعات، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن الأصفر عالميا 1%.

ووفق تجار بالسوق، سجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا، انخفاضا اليوم بنحو 9 جنيهات، ليصل إلى 825 جنيها.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار (24) ليبلغ 942.85 جنيه مقابل 953 جنيها أمس الثلاثاء، بمعدل انخفاض بلغ 10.15 جنيه.

وشملت موجة الانخفاض أيضا سعر جرام الذهب عيار (18) الذي سجل 707 جنيهات مقابل 714 أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه مقابل 6672 جنيها أمس الثلاثاء، علما بأن الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات من عيار 21.

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أسعار الذهب عالميا

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1901.60 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.