سيارتا السيدان الديناميكيتان CT4 وCT5 من ’كاديلاك‘ تمنحان تجربة قيادة مشوِّقة كل يوم بفضل ميّزة الدفع بالعجلات الخلفية

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما كان هناك جدل قائم ومنذ زمن طويل بين عشّاق السيارات حول ما هو أفضل فيما يتعلّق بمتعة القيادة، هل هو نظام الدفع بالعجلات الأمامية (FWD)، الدفع بجميع العجلات (AWD) أم الدفع بالعجلات الخلفية (RWD)؟ دون أي شك، كلّها لديها مزاياها الخاصّة، إلا إنه بالنسبة للسائقين كثيري الحماس، يُعتبَر نظام الدفع بالعجلات الخلفية (RWD) الأفضل، ونستعرض هنا أسباب هذا الشيء.

فمركبات الدفع بالعجلات الخلفية (RWD) تمنح توازناً مثالياً بين نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ونظام الدفع بالعجلات الأمامية (FWD)، إذ يقوم المحرّك بتوفير الطاقة إلى العجلات الخلفية، بينما تتولّى العجلات الأمامية مهمّة التوجيه. ويمكن التفكير بهذا وكأنه فريق متعاون يعتمد واحده على الآخر لتوفير متعة القيادة القصوى.

ترتكز سيارتا السيدان CT4 وCT5 الجديدتان كلّياً من ’كاديلاك‘ على الهندسة الحائزة على جوائز بارزة للدفع بالعجلات الخلفية من العلامة التجارية المرموقة. وقد جرى تطوير هذا النظام أكثر لابتكار مركبات توفر الكمية المناسبة من الطاقة وذلك بفضل المحرّك الرائد سعة 2.0 ليتر الذي يولّد قوّة قدرها 237 حصاناً مع 349 نيوتن-متر من العزم بدءً من مجرّد 1500 دورة بالدقيقة في سيارة CT4، والمحرّك الأكثر قدرة سعة 2.7 ليتر الذي يولّد قوّة تصل إلى 310 أحصنة وعزماً مقداره 474 نيوتن-متر بدءً من 1500 دورة بالدقيقة في سيارة CT5. وبالتالي، يتميّز الأداء بكونه في قمّة السلاسة دون أي مجهود.

وهذا التميّز الديناميكي بفضل الأداء المتاح عبر نظام الدفع بالعجلات الخلفية (RWD) يظهر أيضاً في التصميم الخارجي. فغطاء المحرّك يأتي طويل المدى، بينما تعكس الرفارف الخلفية حقيقة واضحة مفادها أن الطاقة تتوفر إلى العجلات الخلفية. كما إن السيارات تتمتّع بتوزيع شبه مثالي للوزن بين الأمام والخلف.

وهناك نقاط تميّز إضافية في كلا سيارتي السيدان تتمثّل باستخدامهما لباقة من التقنيات لأجل ضمان توفير تجربة قيادة مشوِّقة عبر سيارة فاخرة. وعلى سبيل المثال، تتمتّع السيارتان ببنية هيكل صلب يمكّن كل من CT4 وCT5 من التعامل مع قوى جاذبية أعلى عند عبور السائق في المنعطفات. وبالحديث عن هذا، تم أيضاً وبدقّة تعديل نظام التوجيه الكهربائي الجديد للتأكّد من الحصول على استجابة فورية وردّ ارتجاعي مثالي.

ولضمان انتقال الطاقة إلى الطريق بشكل آمن، وتمكين التوازن الديناميكي، تتمتّع كلا سيارتا السيدان بشاسيه راقٍ مع نظام تعليق متميّز. وفي الواقع، تستخدم CT4 وCT5 الجيل الرابع من نظام التعليق للتحكّم الديناميكي بالركوب Magnetic Ride Control من ’كاديلاك‘، والذي يتعرّف على الطريق وظروف القيادة بشكل مستمر ويستطيع إدارة عملية التخميد أثناء الحركة، وبالتالي يوفر تجربة أكثر أماناً ومتعة.

مع أخذ هذا بعين الاعتبار، يعلم أي شخص من عشّاق القيادة الحماسية أن الكبح هو بالقدر ذاته من الأهمية مثل التسارع في سيارات السيدان عالية الأداء، وبالتالي يتألّق كلا الطرازان بقوّة في هذا المجال. وبهدف لجم الطاقة العالية، تأتي السيارتان مجهّزتان بنظام مكابح عالي الأداء يضمن التمتّع بالسلامة وتسجيل أوقات أسرع في اللفّات عند الرغبة بالقيادة على الحلبات.

تتميّز سيارتا CT4 وCT5 بكونهما مركبات دفع خلفي تمنحان الكثير من التفاعل، وهما توفران أيضاً العديد من الخصائص البارزة الأخرى مثل المحور الخلفي الميكانيكي محدود الانزلاق وإدارة جر الأداء العالي وذلك بهدف تعزيز متعة القيادة لأقصى حد. علاوة على هذا، يحظى السائقون بخيار تخصيص أداء مركباتهم عبر وضعية V-Mode الجديدة التي تمنح مستويات أقل من التحكّم التدخّلي بالجر وتوفر درجات معزَّزة من الاستجابة التوجيهية. كما إنها تمكّن السائقين من إعداد سياراتهم CT4 وCT5 وفق رغبتهم وأسلوبهم في القيادة، بينما يستمتعون بأدائها المرتكز على نظام الدفع بالعجلات الخلفية (RWD).

تُعتبَر CT4 وCT5 من ’كاديلاك‘ من أكثر سيارات السيدان المدمَجة تشويقاً ضمن فئتهما وتجذبان السائقِين المتحمّسين للقيادة المثيرة. ومع القائمة الطويلة من التقنيات العصرية التي تضمّاها، فإنهما تُعيدان الكثير من المتعة إلى القيادة. ويتوفر الآن كلا الطرازان لدى الوكلاء في الشرق الأوسط.

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