هيونداي السعودية تستعد لإطلاق سيارة كريتا 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت هيونداي السعودية رسمياً بأن كريتا 2021 الجديدة كلياً سيتم تدشينها خلال الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر بأن كريتا الشكل الجديد تم الكشف عنها في فبراير الماضي، وهي تأتي بتصميم جريء مع استلهام شكل الواجهة والخلفية من باليسيد، ويظهر ذلك في المصابيح الأمامية LED المنقسمة والمصابيح الخلفية LED الرأسية مع جنوط جديدة 17 بوصة.

داخلية كريتا 2021 تتمتع بتصميم أبسط وأهدأ من الماضي مع شاشة لمسية عملاقة تجمع بين وظائف نظام المعلومات الترفيهية والتحكم في المناخ وغيرهما، كما تشمل مواصفات الداخلية سقف بانورامي ومؤشر جير رقمي.

وتتوفر كريتا الجديدة في الأسواق العالمية بمحرك تيربو 1.4 لتر بقوة 140 حصان مع محرك آخر بترولي 1.5 لتر بقوة 115 حصان، مع توفر جير CVT وآخر مزدوج 7 سرعات.

Advertisements

ترقبوا إذاً تدشين هيونداي كريتا 2021 المواصفات السعودية، وسنوافيكم بمواصفاتها وأسعارها فور توفرها لدينا.