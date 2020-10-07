وصول هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً إلى السعودية “مواصفات ومميزات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وصلت هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً إلى الوكلاء الناغي والمجدوعي والوعلان، واليوم نستعرض لكم أهم التفاصيل والأسعار.

تأتي النترا 2021 بتصميم مستوحى من سوناتا بشبك عريض على شكل مُجوهَر ومصابيح أمامية ونهارية LED، خطوط بزوايا حادة بأنحاء الهيكل، مصابيح خلفية متصلة LED.

تتميز الداخلية بتصميم أجمل بتنجيد جلد، مقاعد أمامية مهوأة، نظام معلوماتي ترفيهي 8 أو 10.25 بوصة يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، شاشة عدادات 4.2 أو 10.25 بوصة، نظام صوتي Bose بـ 8 سماعات، مكيف إلكتروني بتحكم مستقل للسائق والراكب بفتحات خلفية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مساحة الرأس والركبة والقدم زادت بشكل ملحوظ.

الأبعاد

تستخدم النترا 2021 منصة جديدة أخف وأصلب وأأمن ما يوفر نظام توجيه أدق، تعليق هوائي مريح، مستويات إزعاج صوتي واهتزاز منخفضة بشكل ملحوظ، مع ازدياد الأبعاد لما يلي:

الطول: 4,675 ملم

العرض: 1,823 ملم

الارتفاع: 1,430 ملم

قاعدة العجلات: 2,720 ملم

الجنوط: 15 – 16 – 17 بوصة

التقنيات

تتمتع النترا 2021 بتقنيات متطورة نلقي نظرة عليها فيما يلي:

رادار ومثبت سرعة

المراقبة والمساعدة على تفادي الاصطدام

مراقبة النقطة العمياء

حساسات أمامية وخلفية

دعم البصمة والتشغيل عن بعد

التنبيه والمساعدة على تصحيح المسار وتتبعه

كاميرا خلفية

شحن لاسلكي للجوال

وصل الجوال عبر بلوتوث ودعم الأوامر الصوتية

حساس إغلاق الباب على العباية

المحركات

تتوفر السيدان الكورية المدمجة بنظام دفع أمامي بمحركين MPI كلاهما بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات وخزان وقود 50 لتر ومواصفاتهما كما يلي:

1.6 لتر 4 سلندر بقوة 127 حصان وعزم 155 نيوتن متر

2 لتر 4 سلندر بقوة 159 حصان وعزم 191 نيوتن متر باستهلاك وقود 16.3 كيلومتر لكل لتر

الفئات والأسعار

تتاح هيونداي النترا 2021 في السعودية بـ 6 فئات وأسعارها كما يلي شاملة رسوم اللوحات وضريبة 15%:

سمارت 1.6 لتر: 78,700 ريال

سمارت 2 لتر: 82,150 ريال

سمارت بلس 1.6 لتر: 88,475 ريال

سمارت بلس 2 لتر: 91,925 ريال

نص فل 2 لتر: 103,425 ريال

بريميوم 2 لتر: 118,375 ريال

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