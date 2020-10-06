هوندا سيفيك الجيل الجديد يظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهور هوندا سيفيك الجيل القادم في صور مسربة وتجسسية الأسبوع الماضي، قام مصممون برسم صور تخيلية للسيارة المتوقع تدشينها في 2021. نرى هنا تصميماً مبسطاً للجيل 11 لسيفيك، بمصابيح أمامية مسطحة وشبك أمامي ضيق ومصابيح ضباب في الأركان السفلية للمقدمة. Advertisements وتبدو السيارة مشابهة بعض الشيء للكوبيه بفضل تصميم السقف المائل، مع مصابيح خلفية منفصلة في سيفيك سيدان مقارنة بالمصابيح المتصلة بشريط ضوئي موحد في نسخة الهاتشباك. وسيتم تدشين هوندا سيفيك الجديدة كلياً في ربيع 2021 وانطلاقها في الأسواق كموديل 2022، ونعلم أن الشركة ستقدم نسخة Type R رياضية لاحقاً.

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