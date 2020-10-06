نيسان إكس تريل 2021 الجديدة كلياً تكشف أسعارها الأمريكية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن الأسعار الأمريكية لإكس تريل 2021 الجيل الجديد كلياً، والتي تبدأ من 25,650 دولار، ما يعادل 96,000 ريال قبل الضرائب والجمارك.

ويعني ذلك زيادة 160 دولار فقط في السعر مقارنة بموديل 2020، وقد حصلت إكس تريل 2021 على تحديثات شاملة للتصميم والتقنيات وأنظمة السلامة.

وتشمل مزايا إكس تريل 2021 الجديدة شاشة لمسية 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، مع تقديم أنظمة “برو بايلوت” للسلامة بشكل قياسي في جميع الفئات.

وستصل نيسان إكس تريل 2021 للوكالات العالمية في نهاية أكتوبر الجاري.

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