وزير الخارجية الإماراتي: الشرق الاوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل المزيد

دعا وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن معاهدة السلام مع إسرائيل أدخلت الشرق الأوسط حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية إسرائيل وألمانيا، أنه :" معاهدة السلام تغير من التفكير التقليدي حول سبل معالجة التحديات التي تواجه منطقتنا".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الإمارات تتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديد لصنع السلام وللفرص الاقتصادية التي يتيحها في المنطقة.

وقال إن التعاون بين الإمارات وإسرائيل في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا وازدهارًا، لافتاً إلى أنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي التعاون في مجال الطاقة والصناعة والبحث العلمي.

وأضاف:"نعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديدات التي يشكلها التطرف والإرهاب على بلداننا والعالم وعلينا ألا نساوم مع التطرف والكراهية".

وتابع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه:" نتشارك مع ألمانيا وإسرائيل في مصلحة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في خضم نظام دولي سلمي يسوده التعاون".

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وأكد على ضرورة بذل الإسرائيليين والفلسطينيين المزيد من الجهد من أجل حل الدولتين.

من جهته قال وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، خلال المؤتمر، إن معاهدة السلام تساعد في إرساء الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات وعلى رأسها مكافحة وباء كورونا.

وأضاف جابي، أنه :" لم يكن ممكنًا التوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل بدون الحوار المباشر والقيادة الشجاعة في البلدين".

ودعا الوزير الإسرائيلي، الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات المباشرة لحل الصراع.

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فأشاد بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل ، مؤكداً أنها "تطور إيجابي لم يحدث منذ عقود".

وفي وقت سابق الثلاثاء، زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، النصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست، والمتحف المصاحب ببرلين.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال رسالة تقدير وجهها لأرواح الضحايا، على أن الإبادة الجماعية التي استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، أو ما يعرف بـ"الهولوكوست"، لن تتكرر مطلقا.