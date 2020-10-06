الرئيس الأمريكي: أنا على ما يرام وأتطلع إلى خوض المناظرة الرئاسية المقبلة المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يتطلع للمناظرة الرئاسية المقررة أمام جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، الأسبوع المقبل



وأضاف ترامب، خلال تغريدة على "تويتر" أنه:": أنا على ما يرام وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول في ميامي ".



وتطمينات ترامب تأتي في أعقاب أول ليلة له في البيت الأبيض بعد أن دخل المستشفى للعلاج من كوفيد-19.

وقال ترامب على تويتر "أتطلع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي.. ستكون رائعة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم المشاركة في المناظرة الثانية مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب لانتخابات الرئاسة، تيم مورتو، إن الرئيس الأمريكي، الذي نُقل إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ 4 أيام، يعتزم المشاركة في المناظرة المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي.

وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بعد رحلة علاج من فيروس كورونا الذي أصيب به في ذروة الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة.

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فعلى وقع هدير محركات المروحية التي تقله وهتافات أنصاره، حلّق ترامب عائدا إلى البيت الأبيض، وسط نصائح لم تخل من الطرافة.

وما إن هبطت المروحية في حديقة البيت الأبيض، حتى ترجل ترامب بكمامته الداكنة وربطة عنقه المقلمة، قبل أن يقف أمام عدسات المصورين الذين كانوا بانتظاره، نازعا قناع الفيروس ورافعا إبهامه علامة للنصر.

وفي تحد جديد للوباء العالمي، دعا الرئيس الأمريكي مواطني بلاده إلى عدم الخوف من كورونا، قائلا "لا تخافوا منه، اخرجوا، ستهزمونه. لدينا أفضل المعدات الطبية"، في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة أكثر من مئتي ألف وفاة.

وقبل أن يصل البيت الأبيض، رابض أنصار الرئيس الأمريكي طيلة اليوم بأكمله عند المدخل الرئيسي لمستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا، الذي كان يعالج فيه على مدار أربعة أيام، رافعين الأعلام وهم يرددون مقاطع من أغان متداولة بالتجمعات الانتخابية.

كما اعتمروا قبعات حملت شعارات من قبيل "لنعد العظمة للولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة الماضية، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق.

ومع دخول معركته مرحلة العد التنازلي أمام بايدن، يحرص ترامب، على عدم خسارة ما يبرع به وهو الظهور الانتخابي حتى ولو كان ملغما بالفيروسات القاتلة.