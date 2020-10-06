نائب رئيس البرلمان الأوروبي: فرض العقوبات على تركيا يجب أن يكون بين خيارات الاتحاد الأوروبي المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/10/6 06:44 م بتوقيت أبوظبي
قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، الثلاثاء، إن تركيا تسعى لتوسيع هيمنتها في الشرق الأوسط وتصعيد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن فرض العقوبات على أنقرة يجب أن يكون من خيارات الاتحاد الأوروبي
وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن قلق أوروبا البالغ من الدور التركي في النزاعات الإقليمية وإفشال الجهود الدولية لتسوية تلك الصراعات وأبرزها ليبيا وأرمينيا وأذربيجان.
وطالب فابيو ماسيمو، بضرورة عودة الأطراف لعقد مفاوضات جادة حول ناغورني قره باغ لإنهاء التوتر والصراع الدائر في تلك المنطقة.
ويوما بعد الآخر، يؤكد المجتمع الدولي أن تركيا مازالت تغذي الصراع القائم في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، ويطالب الرئيس أردوغان بوقف إرسال المرتزقة إلى المنطقة.
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