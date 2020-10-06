مواصفات هوندا أكورد.. رحلة مصورة بين 10 أجيال

منذ طرحه للمرة الاولى عام 1976، أوجد طراز هوندا أكورد لنفسه مكانة مميزة ضمن أبرز السيارات التابعة لفئة سيدان التي طرحت عبر تاريخ الصناعة، ما مكنه من الاستمرار بالأسواق حتى الوقت الحالي.

وقدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قائمة بمراحل تطور الطراز الجديد، عبر تصميمات للأجيال المتعاقبة له، صممها خبراء تصميم السيارات بموقع Budget Direct Car Insurance.

بدأ الموقع بالتصميم الخاص بالجيل الأول من طراز أكورد، وأفاد بأن هذا الجيل، كان ظهوره للمرة الأولى عام 1976، وطرح بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 68 حصانا، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1981.

من بعده طرح الجيل الثاني من الطراز عام 1981، بمحرك ينتج قوة 101 حصان، واستمر تواجد هذا الجيل بالأسواق حتى عام 1985.

وفي عام 1985 وصل للأسواق الجيل الثالث من طراز هوندا أكورد، الذي استمر تواجده بالأسواق حتى عام 1989، وكان يتوفر بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 98 حصانا، وأجريت عليه تحسينات حتى أصبح يعمل بمحرك ينتج قوة 110 أحصنة.

وبداية من عام 1989، طرح الجيل الرابع من طراز هوندا أكورد، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1993، وكان يتوفر بمحرك بسعة 2.2 لتر ينتج قوة 130 حصانا.

من بعده طرح الجيل الخامس من الطراز بداية من عام 1993، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1997، وكان هذا الجيل من طراز أكورد يتوفر بمحرك تتراوح سعته ما بين 2.2 و 2.7 لتر، ينتج قوة 170 حصانا مع عزم دوران 165 لفة/قدم.

Advertisements

لحقه الجيل السادس الذي وصل للأسواق بداية من عام 1998، واستمر تواجده حتى عام 2002، وكان يتوفر بمحرك فئة V6 بسعة تترواح بين 2.3 لتر و 3.0 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 135 حصانا و 200 حصان.

وبداية من عام 2002، ظهر الجيل السابع من طراز هوندا أكورد، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2008، وكان يعمل بمحرك ذو سعة 3.0 لتر فئة V6 ينتج قوة تبدأ من 240 حصانا، وتصل لـ 253 حصانا.

وبداية من عام 2008، طرحت هوندا الجيل الثامن من الطراز أكورد، واستمر تواجده حتى عام 2012، وعمل هذا الجيل بمحرك V6 ينتج قوة 268 حصانا.

ثم طرح الجيل التاسع من طراز أكورد في عام 2013، واستمر تواجده حتى عام 2017، وعمل هذا الجيل بمحرك رباعي، وناقل سرعة يدوي مزود بــ 6 سرعات.

اختتم الموقع قائمة مراحل تطور أكورد، بتصميم الجيل العاشر، الحالي، من الطراز الذي كان ظهوره الأول للأسواق في عام 2017، وتوفر بمحرك بسعة 1.5 لتر ينتج قوة تصل لـ 252 حصانا.



